توفي بتاريخ 4 /6 /2020 الرقيب أول الياس الخوري من أركان الجيش للتجهيز – مديرية العتاد.

يقام المأتم بتاريخ 5 /6 /2020 الساعة 16,00 في كاتدرائية مارتوما للروم الملكيين الكاثوليك – صور – الميناء.

تقبل التعازي عبر الاتصال بأحد أقارب الفقيد المذكورين أدناه:

زوجته السيدة ماري: 920711 /03.

شقيقه السيد نور: 170759 /71.

شقيقه السيد جورج: 587334 /76.

إبنه السيد سبع: 250638 /71.

إبنه السيد جاد: 121068 /79.