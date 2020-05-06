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Published by lebarmy5 on جمعة, 06/05/2020 - 14:23
توفي بتاريخ 4 /6 /2020 الرقيب أول الياس الخوري من أركان الجيش للتجهيز – مديرية العتاد.
توفي بتاريخ 4 /6 /2020 الرقيب أول الياس الخوري من أركان الجيش للتجهيز – مديرية العتاد.
يقام المأتم بتاريخ 5 /6 /2020 الساعة 16,00 في كاتدرائية مارتوما للروم الملكيين الكاثوليك – صور – الميناء.
تقبل التعازي عبر الاتصال بأحد أقارب الفقيد المذكورين أدناه:
زوجته السيدة ماري: 920711 /03.
شقيقه السيد نور: 170759 /71.
شقيقه السيد جورج: 587334 /76.
إبنه السيد سبع: 250638 /71.
إبنه السيد جاد: 121068 /79.
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Date:
الخميس, يونيو 4, 2020