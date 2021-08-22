توفي بتاريخ 21 / 8 / 2021 الرقيب أول خالد حاويك من لواء المشاة السابع شقيق كل من المعاون أول محمود حاويك من فوج الأشغال المستقل والمعاون أول خضر حاويك من لواء الدعم - فوج الهندسة والرقيب أول طه حاويك من القوات الجوية.

يُقام المأتم بتاريخ 23 / 8 / 2021 عقب صلاة الظهر في بلدة عين تنتا - عكار، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.