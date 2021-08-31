توفي بتاريخ 26 / 8 / 2021 الرقيب أول علي شريتح من الكلية الحربية.

ينقل الجثمان بتاريخ 1 / 9 / 2021 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته الدوسة حيث يقام المأتم بذات التاريخ بعد صلاة الظهر ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 2 و 3 / 9 / 2021 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 13.00 من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 21.00 في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.