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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 08/31/2021 - 18:53
توفي بتاريخ 26 / 8 / 2021 الرقيب أول علي شريتح من الكلية الحربية.
توفي بتاريخ 26 / 8 / 2021 الرقيب أول علي شريتح من الكلية الحربية.
ينقل الجثمان بتاريخ 1 / 9 / 2021 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته الدوسة حيث يقام المأتم بذات التاريخ بعد صلاة الظهر ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 2 و 3 / 9 / 2021 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 13.00 من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 21.00 في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 31, 2021