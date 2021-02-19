توفي بتاريخ 19 / 2 / 2021 الرقيب أول محمد سويدان من لواء المشاة الثامن.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 2 / 2021 الساعة 14.00 في بعلبك – مزرعة آل سويدان, ويوُارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة رياق- حارة الفيكاني- حي الزهراء, أو عبر الإتصال بذوي الفقيد على رقمي الهاتف:

-شقيقه حسن: 132740 /71.

-شقيقه علي: 292103 /71.