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Published by lebarmy16 on جمعة, 02/19/2021 - 12:33
توفي بتاريخ 19 / 2 / 2021 الرقيب أول محمد سويدان من لواء المشاة الثامن.
توفي بتاريخ 19 / 2 / 2021 الرقيب أول محمد سويدان من لواء المشاة الثامن.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 2 / 2021 الساعة 14.00 في بعلبك – مزرعة آل سويدان, ويوُارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة رياق- حارة الفيكاني- حي الزهراء, أو عبر الإتصال بذوي الفقيد على رقمي الهاتف:
-شقيقه حسن: 132740 /71.
-شقيقه علي: 292103 /71.
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Date:
الجمعة, فبراير 19, 2021