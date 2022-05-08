توفي بتاريخ 4 / 8 / 2022 الرقيب ابراهيم مرعب من القوات الجوية - قاعدة حامات الجوية، شقيق المعاون أول عبد الكريم مرعب من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 8 / 2022 الساعة 12.30 في تلة الشيخ عبد الهادي - البيرة - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 6 و 7 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 17.00 لغاية الساعة 21.00 في قاعة مسجد البيرة الكبير - عكار، أو عبر الإتصال بشقيقه المعاون أول المذكور أعلاه على رقم الهاتف: 78/804008.