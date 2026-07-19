استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٨ الرقيب الأول أحمد خليل من لواء المشاة الخامس، جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٠ الساعة ١٥.٣٠ من المستشفى اللبناني الإيطالي - صور إلى بلدة فرون - بنت جبيل حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٣٠ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل صهر الشهيد الكائن في البلدة المذكورة.