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Published by lebarmy15 on أحد, 07/19/2026 - 11:08
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٨ الرقيب الأول أحمد خليل من لواء المشاة الخامس، جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور.
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٨ الرقيب الأول أحمد خليل من لواء المشاة الخامس، جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور.
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٠ الساعة ١٥.٣٠ من المستشفى اللبناني الإيطالي - صور إلى بلدة فرون - بنت جبيل حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٣٠ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل صهر الشهيد الكائن في البلدة المذكورة.
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Date:
الأحد, يوليو 19, 2026