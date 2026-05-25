توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ الرقيب الأول إدوار شديد من منطقة جبل لبنان.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٦ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار توما - عين عرب - راشيا ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس - الحدث - بعبدا.