Published by lebarmy3 on جمعة, 04/10/2026 - 09:35
توفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ الرقيب الأول ابراهيم فريد من فوج الأشغال المستقل.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ الساعة ۱۳.۳۰ في كنيسة سيدة العناية للروم الملكيين الكاثوليك - البوشرية - المتن (خلف ملعب برج حمود) ويوارى الثرى في مدافن العائلة - زحلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١١ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-٧٦/٨۱۲۲۷۳
-٧٠/٨٨١٨٥٣
الجمعة, أبريل 10, 2026