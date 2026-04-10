توفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ الرقيب الأول ابراهيم فريد من فوج الأشغال المستقل.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ الساعة ۱۳.۳۰ في كنيسة سيدة العناية للروم الملكيين الكاثوليك - البوشرية - المتن (خلف ملعب برج حمود) ويوارى الثرى في مدافن العائلة - زحلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١١ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-٧٦/٨۱۲۲۷۳

-٧٠/٨٨١٨٥٣