توفي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٢ الرقيب الأول المتقاعد حنا حدشيتي.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٤ الساعة ۱۳.۰۰ في كنيسة السيدة - الحدث - بعبدا ويوارى الثرى في مدافن العائلة - القدام - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.