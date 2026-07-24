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Published by lebarmy2 on جمعة, 07/24/2026 - 10:27
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٢ الرقيب الأول المتقاعد حنا حدشيتي.
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٢ الرقيب الأول المتقاعد حنا حدشيتي.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٤ الساعة ۱۳.۰۰ في كنيسة السيدة - الحدث - بعبدا ويوارى الثرى في مدافن العائلة - القدام - بعلبك.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الخميس, يوليو 23, 2026