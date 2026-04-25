توفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٥ الرقيب الأول المتقاعد نظير علوه شقيق العميد الركن المتقاعد صلاح علوه (٩٦٠٠٤٥) من ضباط الجيش اللبناني ووالد المعاون علي علوه من منطقة البقاع.

يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠ في جبانة بلدة وادي التركمان - الهرمل.

تُقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في حي المحور - الهرمل.