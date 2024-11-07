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Published by lebarmy2 on خميس, 11/07/2024 - 18:12
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:٠۰ وبتاريخي ۹ و۲۰۲٤/۱۱/۱۰ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ ولغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ الرقيب الأول المتقاعد نقولا الفلك والد كل من الرائد خليل الفلك من لواء المشاة الحادي عشر والملازم الأول سعيد الفلك من مدرسة القوات الخاصة.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٨ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس - حقل العزيمة المنية - الضنية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:٠۰ وبتاريخي ۹ و۲۰۲٤/۱۱/۱۰ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ ولغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
الرائد خليل الفلك: ٧٦/۷۷۲۲۹۹.
الملازم الأول سعيد الفلك: ٨١/٢٤٩٩٤٥.
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Date:
الخميس, نوفمبر 7, 2024