توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ الرقيب الأول المتقاعد نقولا الفلك والد كل من الرائد خليل الفلك من لواء المشاة الحادي عشر والملازم الأول سعيد الفلك من مدرسة القوات الخاصة.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٨ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس - حقل العزيمة المنية - الضنية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:٠۰ وبتاريخي ۹ و۲۰۲٤/۱۱/۱۰ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ ولغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

الرائد خليل الفلك: ٧٦/۷۷۲۲۹۹.

الملازم الأول سعيد الفلك: ٨١/٢٤٩٩٤٥.