Published by lebarmy2 on خميس, 11/07/2024 - 18:12

توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ الرقيب الأول المتقاعد نقولا الفلك والد كل من الرائد خليل الفلك من لواء المشاة الحادي عشر والملازم الأول سعيد الفلك من مدرسة القوات الخاصة.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٨ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس - حقل العزيمة المنية - الضنية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:٠۰ وبتاريخي ۹ و۲۰۲٤/۱۱/۱۰ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ ولغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
الرائد خليل الفلك: ٧٦/۷۷۲۲۹۹.
الملازم الأول سعيد الفلك: ٨١/٢٤٩٩٤٥.

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Date: 
الخميس, نوفمبر 7, 2024