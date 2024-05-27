- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on اثنين, 05/27/2024 - 12:33
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٦ الرقيب الأول خالد خداج رقم ٢٠١٥٢۲۹٠٥ من اللواء اللوجستي.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٦ الرقيب الأول خالد خداج رقم ٢٠١٥٢۲۹٠٥ من اللواء اللوجستي.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٧ الساعة ١٤:٠٠ في بلدة كفرمتى - عاليه - القاعة العامة.
تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:٠٠ في القاعة المذكورة أعلاه، وطوال أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في بلدة دميت - الشوف - شارع عين الحلاوي، أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف الخلوية التالية:
والدته السيدة نوال أبو عماد: ٧٠/١١٨٦٨٠
شقيقه السيد ماجد خداج: ٧٨/٩٦٢٧٧٣
جده السيد سامي أبو عماد: ٧٠/٨٨٦٢٧٩
Ar
Date:
الاثنين, مايو 27, 2024