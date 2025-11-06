توفي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/٥ الرقيب الأول رواد الشريف من لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/١١/٦ بعد صلاة العصر في منزله الكائن في الميناء - طرابلس، ويوارى الثرى في جبانة الميناء الجديدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۷ و ۲۰۲٥/۱۱/۸ اعتبارًا من الساعة ١٤,٣٠ لغاية الساعة ١٦,٣٠ في قاعة مكارم الأخلاق الإسلامية - الميناء.