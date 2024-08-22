توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١ الرقيب الأول ساید خضره من المديرية العامة للإدارة.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۸/۲۲ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار جرجس - صفرا - دير الأحمر - البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٣ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ ۲۰۲٤/٨/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة مار جرجس - حالات.