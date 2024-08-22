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Published by lebarmy3 on خميس, 08/22/2024 - 15:18
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١ الرقيب الأول ساید خضره من المديرية العامة للإدارة.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١ الرقيب الأول ساید خضره من المديرية العامة للإدارة.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۸/۲۲ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار جرجس - صفرا - دير الأحمر - البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٣ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ ۲۰۲٤/٨/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة مار جرجس - حالات.
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Date:
الخميس, أغسطس 22, 2024