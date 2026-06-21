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Published by lebarmy15 on أحد, 06/21/2026 - 06:51
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٢٠ الرقيب الأول علي ابراهيم من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة تولين - مرجعيون وذلك بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٩.
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٢٠ الرقيب الأول علي ابراهيم من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة تولين - مرجعيون وذلك بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٩.
يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢١ من مستشفى لبيب الطبي إلى جامع الشحوري في بلدة الغازية - صيدا (شارع الزاهرية - ساحة بناية الزناتي) حيث يُقام المأتم الساعة ٩.٣٠ ويُنقل بعدها إلى بلدة تولين - مرجعيون حيث يوارى الثرى في جبانتها.
تُقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في منزل صهره الكائن في البلدة المذكورة (طريق الشحوري - بناية الزناتي) أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف: ۷۰/۹۹۲۰٥۹
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Date:
الأحد, يونيو 21, 2026