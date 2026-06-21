استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٢٠ الرقيب الأول علي ابراهيم من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة تولين - مرجعيون وذلك بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٩.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢١ من مستشفى لبيب الطبي إلى جامع الشحوري في بلدة الغازية - صيدا (شارع الزاهرية - ساحة بناية الزناتي) حيث يُقام المأتم الساعة ٩.٣٠ ويُنقل بعدها إلى بلدة تولين - مرجعيون حيث يوارى الثرى في جبانتها.

تُقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في منزل صهره الكائن في البلدة المذكورة (طريق الشحوري - بناية الزناتي) أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف: ۷۰/۹۹۲۰٥۹