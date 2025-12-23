استشهد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۲ الرقيب الأول علي عبد الله من لواء الدعم - الفوج المضاد للدروع جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة - المعمرية - صيدا.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٤ الساعة ١٣.٠٠ من مستشفى راغب حرب - تول - النبطية إلى بلدة حومين التحتا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥.٠٠ في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة نفسها.