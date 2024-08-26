توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الرقيب الأول عماد الحسيني من فوج المغاوير.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٧ الساعة ۱۳:۰۰ في جبانة الشهداء - جبل محسن.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل والده الكائن في جبل محسن - بناية عثمان - الطابق الثاني وبتاريخي ۲۸ و٢٠٢٤/٨/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في قاعة الإمام الحسن المجتبى - جبل محسن، أو عبر الاتصال بشقيقه السيد بلال الحسيني على رقم الهاتف الخلوي: ٧٨/٨٤٧٨٣٤.