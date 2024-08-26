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Published by lebarmy15 on اثنين, 08/26/2024 - 22:52
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الرقيب الأول عماد الحسيني من فوج المغاوير.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ الرقيب الأول عماد الحسيني من فوج المغاوير.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٧ الساعة ۱۳:۰۰ في جبانة الشهداء - جبل محسن.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل والده الكائن في جبل محسن - بناية عثمان - الطابق الثاني وبتاريخي ۲۸ و٢٠٢٤/٨/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في قاعة الإمام الحسن المجتبى - جبل محسن، أو عبر الاتصال بشقيقه السيد بلال الحسيني على رقم الهاتف الخلوي: ٧٨/٨٤٧٨٣٤.
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Date:
الاثنين, أغسطس 26, 2024