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Published by lebarmy3 on أربعاء, 02/03/2021 - 19:58
توفي بتاريخ 3 / 2 / 2021 الرقيب المتقاعد حسني قصب والد المعاون أول شادي قصب من أركان الجيش للتخطيط.
توفي بتاريخ 3 / 2 / 2021 الرقيب المتقاعد حسني قصب والد المعاون أول شادي قصب من أركان الجيش للتخطيط.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2021 بعد صلاة العصر في بلدة كفرشوبا.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- المؤهل أول المتقاعد محمد قصب: 79/174201.
- المعاون أول شادي قصب: 76/757823.
- الرقيب أول المتقاعد غازي قصب: 70/649885.
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Date:
الأربعاء, فبراير 3, 2021