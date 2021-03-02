توفي بتاريخ 3 / 2 / 2021 الرقيب المتقاعد حسني قصب والد المعاون أول شادي قصب من أركان الجيش للتخطيط.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2021 بعد صلاة العصر في بلدة كفرشوبا.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- المؤهل أول المتقاعد محمد قصب: 79/174201.

- المعاون أول شادي قصب: 76/757823.

- الرقيب أول المتقاعد غازي قصب: 70/649885.