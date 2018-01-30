توفي بتاريخ 30 / 1 /2018 الرقيب المتقاعد حسن نصر والد المؤهل أول وائل نصر من لواء المشاة الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 30 /1 /2018 الساعة 13.00 في بلدة الفرديس – قضاء حاصبيا ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتواريخ 30 و 31 / 1 /2018 و 1 / 2 / 2018 ابتداءاً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في موقف بلدة الفرديس – قضاء حاصبيا وبتواريخ 2 ، 3 ، 4 /2 /2018 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة.