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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 08/08/2023 - 11:39
توفي بتاريخ 4 / 8 / 2023 الرقيب المتقاعد حليم عيسى القاضي والد المعاون اول بلال القاضي من فوج التدخل الرابع .
توفي بتاريخ 4 / 8 / 2023 الرقيب المتقاعد حليم عيسى القاضي والد المعاون اول بلال القاضي من فوج التدخل الرابع .
يقام المأتم بتاريخ 5 / 8 / 2023 الساعة 11,00 في بلدة العين – بعلبك .
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه , أو عبر الإتصال بالمعاون اول بلال القاضي على رقم الهاتف: 835764 /76.
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Date:
السبت, أغسطس 5, 2023