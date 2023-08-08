توفي بتاريخ 4 / 8 / 2023 الرقيب المتقاعد حليم عيسى القاضي والد المعاون اول بلال القاضي من فوج التدخل الرابع .

يقام المأتم بتاريخ 5 / 8 / 2023 الساعة 11,00 في بلدة العين – بعلبك .

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه , أو عبر الإتصال بالمعاون اول بلال القاضي على رقم الهاتف: 835764 /76.