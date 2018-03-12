توفي الرقيب المتقاعد حنا ديب والد كل من الرائد المتقاعد جرجس ديب من ضباط الجيش اللبناني والؤهل أول طوني ديب من منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ 2 /12 /2018 الساعة 15,30 في كنيسة القديسة مورا – بقرزلا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 3 /12 /2018 إبتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 /12 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جرجس - جبيل - طلعة مستشفى المعونات