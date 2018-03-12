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Published by lebarmy5 on اثنين, 12/03/2018 - 12:58
توفي الرقيب المتقاعد حنا ديب والد كل من الرائد المتقاعد جرجس ديب من ضباط الجيش اللبناني والؤهل أول طوني ديب من منطقة الشمال.
توفي الرقيب المتقاعد حنا ديب والد كل من الرائد المتقاعد جرجس ديب من ضباط الجيش اللبناني والؤهل أول طوني ديب من منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ 2 /12 /2018 الساعة 15,30 في كنيسة القديسة مورا – بقرزلا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 3 /12 /2018 إبتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 /12 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جرجس - جبيل - طلعة مستشفى المعونات
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Date:
الأحد, ديسمبر 2, 2018