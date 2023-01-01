توفي بتاريخ 1 / 1 /2023 الرقيب المتقاعد طنوس صالح والد العميد الركن المتقاعد عفيف صالح من ضباط الجيش اللبناني، ووالد زوجة الرائد عادل عقل من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار ضوميط – مزرعة التفاح – زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 3 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 5 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في كاتدرائية مار جرجس صربا – جونيه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 538386 /03.