توفي بتاريخ 23 / 11 /2022 الرقيب المتقاعد عطا الحاج موسى والد النقيب المتقاعد روبير الحاج موسى من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 11 /2022 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة النجاة – بصاليم، ثم ينقل جثمانه بتاريخ 25 / 11 /2022 إلى بلدة إيعات حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه الساعة 13.30 في كنيسة مار جرجس، ويوارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 24 / 11 /2022 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 26 / 11 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – بصاليم، وبتاريخ 27 /11 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار جرجس – إيعات، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 790292 /03.