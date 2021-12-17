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Published by lebarmy2 on جمعة, 12/17/2021 - 11:17
توفي الرقيب المتقاعد مارون الحايك والد زوجة العميد الركن المتقاعد جورج الحايك من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الرقيب المتقاعد مارون الحايك والد زوجة العميد الركن المتقاعد جورج الحايك من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 12 /2021 الساعة 13.00 في كنيسة السيدة جرنايا، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد جورج الحايك: 373874 /70 (عبر تطبيق واتساب).
- النقيب الطبيب كلود الحايك: 668613 /70 (عبر تطبيق واتساب).
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Date:
الجمعة, ديسمبر 17, 2021