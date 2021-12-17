توفي الرقيب المتقاعد مارون الحايك والد زوجة العميد الركن المتقاعد جورج الحايك من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 12 /2021 الساعة 13.00 في كنيسة السيدة جرنايا، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- العميد الركن المتقاعد جورج الحايك: 373874 /70 (عبر تطبيق واتساب).

- النقيب الطبيب كلود الحايك: 668613 /70 (عبر تطبيق واتساب).