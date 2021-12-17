Published by lebarmy2 on جمعة, 12/17/2021 - 11:17

توفي الرقيب المتقاعد مارون الحايك والد زوجة العميد الركن المتقاعد جورج الحايك من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 12 /2021 الساعة 13.00 في كنيسة السيدة جرنايا، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد جورج الحايك: 373874 /70 (عبر تطبيق واتساب).
- النقيب الطبيب كلود الحايك: 668613 /70 (عبر تطبيق واتساب).

 

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Date: 
الجمعة, ديسمبر 17, 2021