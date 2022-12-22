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Published by lebarmy16 on خميس, 12/22/2022 - 14:52
توفي بتاريخ 22 / 12 / 2022 الرقيب المتقاعد محمد طراف والد العميد المتقاعد نعيم طراف من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 22 / 12 / 2022 الرقيب المتقاعد محمد طراف والد العميد المتقاعد نعيم طراف من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2022 الساعة 14.00 في بلدة دبّين – قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 574213 / 03.
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Date:
الخميس, ديسمبر 22, 2022