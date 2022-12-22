توفي بتاريخ 22 / 12 / 2022 الرقيب المتقاعد محمد طراف والد العميد المتقاعد نعيم طراف من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2022 الساعة 14.00 في بلدة دبّين – قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 574213 / 03.