توفي بتاريخ 20 /2 /2018 الرقيب المتقاعد وجيه ملحم والد العقيد الركن جوزف ملحم من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 21 /2 /2018 الساعة 14,00 في كنيسة مار تقلا – سد البوشرية وتقام صلاة البخور لراحة نففسه عند الساعة 16,30 في كنيسة مار يوسف – دير دوريت – الشوف ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 22 /2 /2018 في صالون كنيسة مار تقلا – سد البوشرية وبتاريخ 25 /2 /2018 من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار يوسف – دير دوريت – الشوف.