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Published by lebarmy10 on أربعاء, 11/10/2021 - 16:53
توفي بتاريخ 10 / 11 / 2021 الرقيب الياس عواد من فوج المدفعية الأول.
توفي بتاريخ 10 / 11 / 2021 الرقيب الياس عواد من فوج المدفعية الأول.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 11 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار ليشع – عمشيت.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 12 و 13 / 11 / 2021 في منزل والد الفقيد السيد يوسف ابراهيم عواد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي الريحانة مقابل فرن التراث.
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 10, 2021