توفي بتاريخ 10 / 11 / 2021 الرقيب الياس عواد من فوج المدفعية الأول.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 11 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار ليشع – عمشيت.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 12 و 13 / 11 / 2021 في منزل والد الفقيد السيد يوسف ابراهيم عواد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي الريحانة مقابل فرن التراث.