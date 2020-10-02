استشهد بتاريخ 9 / 2 /2020 الرقيب اول احمد حيدر احمد من فرع مخابرات منطقة البقاع.

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى البتول – الهرمل إلى بلدة المنصورة – قضاء بعلبك الهرمل حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد.