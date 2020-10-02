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Published by lebarmy2 on اثنين, 02/10/2020 - 06:28
استشهد بتاريخ 9 / 2 /2020 الرقيب اول احمد حيدر احمد من فرع مخابرات منطقة البقاع.
استشهد بتاريخ 9 / 2 /2020 الرقيب اول احمد حيدر احمد من فرع مخابرات منطقة البقاع.
ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى البتول – الهرمل إلى بلدة المنصورة – قضاء بعلبك الهرمل حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد.
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Date:
الاثنين, فبراير 10, 2020