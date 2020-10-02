استشهد بتاريخ 9 / 2 /2020 الرقيب اول علي اسماعيل من فرع مخابرات منطقة البقاع.

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى دار الأمل – بعلبك إلى بلدة بريتال – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الشهيد في البلدة المذكورة أعلاه.