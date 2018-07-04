توفي بتاريخ 2018/4/6 الرقيب اول المتقاعد أنطوان جبور والد العميد الركن المتقاعد جان جبور من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2018/4/7 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة الإنتقال - القبيات الضهر.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 2018/4/8 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 12.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 2018/4/9 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس - أنطلياس (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد جان جبور 70/445832)