توفي بتاريخ 16 / 8 / 2020 الرقيب اول المتقاعد حسن ياغي والد كل من الرقيب عباس ياغي من فوج التدخل الرابع والمجند (مددت خدماته) محمد ياغي من فوج التدخل الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 8 / 2020 الساعة 10.30 في جبانة بلدة زوطر الشرقية – قضاء النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.