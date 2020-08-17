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Published by lebarmy10 on اثنين, 08/17/2020 - 10:23
توفي بتاريخ 16 / 8 / 2020 الرقيب اول المتقاعد حسن ياغي والد كل من الرقيب عباس ياغي من فوج التدخل الرابع والمجند (مددت خدماته) محمد ياغي من فوج التدخل الثاني.
توفي بتاريخ 16 / 8 / 2020 الرقيب اول المتقاعد حسن ياغي والد كل من الرقيب عباس ياغي من فوج التدخل الرابع والمجند (مددت خدماته) محمد ياغي من فوج التدخل الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 8 / 2020 الساعة 10.30 في جبانة بلدة زوطر الشرقية – قضاء النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, أغسطس 16, 2020