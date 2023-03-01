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Published by lebarmy3 on ثلاثاء, 01/03/2023 - 17:30
توفي بتاريخ 3 / 1 / 2023 الرقيب اول المتقاعد خليل خليل والد الملازم هادي خليل من فوج المدفعية الثاني.
توفي بتاريخ 3 / 1 / 2023 الرقيب اول المتقاعد خليل خليل والد الملازم هادي خليل من فوج المدفعية الثاني.
أقيم المأتم بتاريخ 3 / 1 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة البرج - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:71/994800.
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Date:
الثلاثاء, يناير 3, 2023