توفي بتاريخ 3 / 1 / 2023 الرقيب اول المتقاعد خليل خليل والد الملازم هادي خليل من فوج المدفعية الثاني.

أقيم المأتم بتاريخ 3 / 1 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة البرج - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:71/994800.