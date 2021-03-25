توفي بتاريخ 25 / 3 /2021 الرقيب اول المتقاعد رياض الصالح والد كل من الرقيب اول طه صالح من جهاز تأليل عمل الاركان والجندي بكر الصالح من منطقة بيروت.

أقيم المأتم بتاريخ 25 /3 /2021 في بلدة خربة داوود – عكار.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- 307624 /76.

- 537124 /70.