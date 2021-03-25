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Published by lebarmy2 on خميس, 03/25/2021 - 21:10
توفي بتاريخ 25 / 3 /2021 الرقيب اول المتقاعد رياض الصالح والد كل من الرقيب اول طه صالح من جهاز تأليل عمل الاركان والجندي بكر الصالح من منطقة بيروت.
توفي بتاريخ 25 / 3 /2021 الرقيب اول المتقاعد رياض الصالح والد كل من الرقيب اول طه صالح من جهاز تأليل عمل الاركان والجندي بكر الصالح من منطقة بيروت.
أقيم المأتم بتاريخ 25 /3 /2021 في بلدة خربة داوود – عكار.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
- 307624 /76.
- 537124 /70.
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Date:
الخميس, مارس 25, 2021