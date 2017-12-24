توفي الرقيب اول المتقاعد طلعت بدر والد زوجة الملازم محمد عاكوم من الطبابة العسكرية ووالد كل من الرقيب اول سليم بدر من لواء المشاة العاشر والرقيب اول امين بدر من لواء المشاة الثاني والعريف محمد بدر من المفتشية العامة.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 12 / 2017 عقب صلاة الظهر في جامع برجا الكبير.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في بلدة برجا – حي الروس – مقابل سنترال سعد،

وبعد الدفن وبتواريخ 25 و 26 و 27 / 12 / 2017 في قاعة الوالدين قرب جبانة بلدة برجا.