توفي بتاريخ 12 / 4 / 2020 الرقيب اول المتقاعد عبد الرزاق محمد والد كل من الرقيب شوقي محمد من معهد تدريب الافراد والجندي شوكت محمد من لواء المشاة الأول.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 4 / 2020 بعد صلاة العصر في جبانة بلدة حرار - الزعرورة – عكار.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة برج العرب.