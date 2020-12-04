- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on أحد, 04/12/2020 - 16:19
توفي بتاريخ 12 / 4 / 2020 الرقيب اول المتقاعد عبد الرزاق محمد والد كل من الرقيب شوقي محمد من معهد تدريب الافراد والجندي شوكت محمد من لواء المشاة الأول.
توفي بتاريخ 12 / 4 / 2020 الرقيب اول المتقاعد عبد الرزاق محمد والد كل من الرقيب شوقي محمد من معهد تدريب الافراد والجندي شوكت محمد من لواء المشاة الأول.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 4 / 2020 بعد صلاة العصر في جبانة بلدة حرار - الزعرورة – عكار.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة برج العرب.
Ar
Date:
الأحد, أبريل 12, 2020