توفي بتاريخ 22 / 6 / 2018 الرقيب اول المتقاعد غسان ابو رشيد والد كل من العريف سامر ابو رشيد من مديرية المخابرات والجندي محمد ابو رشيد من فرع مخابرات منطقة بيروت والمجند (مددت خدماته) وئام ابو رشيد من شرطة منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 6 / 2018 الساعة 12.00 في موقف نيحا – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في موقف البلدة المذكورة وبتاريخي 24 و 25 / 6 / 2018 طوال النهار في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة.