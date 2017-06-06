توفيت بتاريخ 4 / 6 / 2017 الرقيب اول المتقاعد كلود ابي نادر.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 6 / 2017 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – عبدللي- البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 6 / 6 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار انطونيوس البدوائي (المارونية) – بيروت – شارع باستور.