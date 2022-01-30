توفي بتاريخ 30 / 1 /2022 الرقيب اول المتقاعد مالك العرب والد الرقيب اول محمد العرب من اركان الجيش للعديد – جهاز ادارة النوادي.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 1 /2022 الساعة 15.00 في جبانة بلدة شعت – بعلبك.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في بلدة شعت، رسم الحدث – بعلبك، أو عبر الإتصال على رقم هاتف إبنه الرقيب اول محمد العرب: 025535 /70.