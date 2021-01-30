توفي بتاريخ 30 /1 /2021 الرقيب اول المتقاعد محمد الرز والد كل من الرقيب اول حنين الرز من مديرية المخابرات والجندي احمد الرز من فوج الحدود البرية الرابع والجندي وائل الرز من منطقة بيروت.

يقام المأتم بتاريخ 31 /1 /2021 عقب صلاة العصر في حارة صيدا ويوارى الثرى في جبانة سيروب – صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:

- الجندي أحمد الرز: 989268 /81.

- الجندي وائل الرز: 270130 /81.