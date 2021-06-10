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Published by lebarmy12 on أربعاء, 10/06/2021 - 13:41
توفي بتاريخ 5 /10 /2021 الرقيب اول جول القزي من مكتب القائد.
توفي بتاريخ 5 /10 /2021 الرقيب اول جول القزي من مكتب القائد.
يقام المأتم بتاريخ 6 /10 /2021 الساعة 16,00 في كنيسة مار جرجس – طبرجا.
تقبل التعازي بتاريخ 6 /10 /2021 إبتداء من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:
- زوجة الفقيد السيدة ميرلا الياس خيرالله: 490616 /71.
- شقيق الفقيد السيد غي: 411746 /03.
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 6, 2021