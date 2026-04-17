استشهد يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٧ الرقيب بلال خالد من لواء المشاة الثاني عشر شقيق كل من المعاون الأول مصطفى خالد من فوج المغاوير والمعاون الأول علاء خالد من فوج المدرعات الأول، وذلك بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة باب التبانة - طرابلس.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٧ الساعة ۱۲.۰۰ من أمام مستشفى طرابلس الحكومي إلى بلدة السنديانة - عكار حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي يومَي السبت والأحد بتاريخي ۱۸ و۲۰۲٦/٤/۱۹ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وحتى آذان المغرب في قاعة مسجد بلدة السنديانة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ في مسجد الحميدي - الزاهرية - طرابلس.