إستشهد بتاريخ 16 / 2 / 2023 الرقيب بول الجردي من فرع مخابرات منطقة البقاع.

ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 2 / 2023 الساعة 10.00 من مستشفى العبدالله – رياق إلى كنيسة مار الياس ـــ تعلبايا حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.30 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 2 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 قي صالون الكنيسة المذكورة أو على رقم هاتف والده: 533667/ 70.