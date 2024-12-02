توفي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱ الرقيب بول عقل من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة كفرشيما - كنيسة دير القديس أنطونيوس القرقفي، ويوارى الثرى في مدافن العائلة - كنيسة مار ضومط - سن الفيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة دير القديس أنطونيوس القرقفي - كفرشيما.