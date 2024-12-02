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Published by lebarmy15 on اثنين, 12/02/2024 - 19:35
توفي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱ الرقيب بول عقل من مديرية المخابرات.
توفي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱ الرقيب بول عقل من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة كفرشيما - كنيسة دير القديس أنطونيوس القرقفي، ويوارى الثرى في مدافن العائلة - كنيسة مار ضومط - سن الفيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة دير القديس أنطونيوس القرقفي - كفرشيما.
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Date:
الاثنين, ديسمبر 2, 2024