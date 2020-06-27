استشهد بتاريخ 26 / 6 / 2020 الرقيب توفيق بو مارون من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.

ينقل الجثمان بتاريخ 28 / 6 / 2020 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى منزله الكائن في مزرعة النهر (عاليه) ومن ثم ينقل بعدها إلى كنيسة مار شربل - عين تراز (عاليه) حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 29 / 6 / 2020 في منزل والده الكائن في مزرعة النهر - قضاء عاليه.