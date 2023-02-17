إستشهد بتاريخ 16 / 2 / 2023 الرقيب جورج أبو شعيا من فرع مخابرات منطقة البقاع.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 2 / 2023 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله ـــ رياق إلى كنيسة مار جرجس ـــ أبلح حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخي 17 و 18 / 2 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 قي صالون الكنيسة المذكورة أو على رقم هاتف والده: 563411 /71.