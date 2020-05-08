استشهد بتاريخ 4 /8 /2020 الرقيب حسن طي من فوج المدفعية الاول.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 8,00 من المستشفى العسكري المركزي إالى بلدة النبي عثمان – بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12,00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الشهيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.