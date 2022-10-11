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Published by lebarmy14 on خميس, 11/10/2022 - 14:02
توفي بتاريخ 9 / 11 /2022 الرقيب حسن عباس من لواء المشاة الحادي عشر.
توفي بتاريخ 9 / 11 /2022 الرقيب حسن عباس من لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 11 /2022 الساعة 10.00 ويواري الثرى في جبانة الشيخ عبدالله المغاوري- السماقية- العريضة .
تقبل التعازي بتاريخ 10 / 11 / 2022 قبل الدفن وبعده وبتاريخي 11 و 12 / 11/ 2022 للرجال في قاعة بلدة العريضة وللنساء في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة, أو عبر الإتصال بشقيق الفقيد السيد ميلاد عباس على رقم الهاتف: 342206 / 76.
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 9, 2022