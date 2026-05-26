توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ الرقيب خالد حميه من فوج المدفعية الأول.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٦ عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة بلدة برجا - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل والده الكائن في البلدة (حي النجدة الشعبية)، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ٢٧ و٢٠٢٦/٥/٢٨ في قاعة الوالدين في البلدة نفسها ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٩ في قاعة مسجد سيدنا يوسف - جب الغبرا - برجا.