Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 05/26/2026 - 09:00
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ الرقيب خالد حميه من فوج المدفعية الأول.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٦ عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة بلدة برجا - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل والده الكائن في البلدة (حي النجدة الشعبية)، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ٢٧ و٢٠٢٦/٥/٢٨ في قاعة الوالدين في البلدة نفسها ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٩ في قاعة مسجد سيدنا يوسف - جب الغبرا - برجا.
