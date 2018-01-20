توفي بتاريخ 19 / 1 / 2018 الرقيب طوني ليشع من مديرية المخابرات شقيق الرقيب أول شربل ليشع من لواء المشاة الثامن.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2018 الساعة 15,30 في كنيسة مار روكز – بلدة الفراديس – قضاء زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 21و 22 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.