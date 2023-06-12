استشهد بتاريخ 5 / 12 / 2023 الرقيب عبد الكريم المقداد من فوج التدخل الخامس.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 12 / 2023 الساعة 7,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مستشفى الحكومي _ زحلة من ثم ينقل الساعة 9,30 إلى جبانة بلدة شمسطار حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14,00 في البلدة المذكورة ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.