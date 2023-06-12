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Published by lebarmy16 on أربعاء, 12/06/2023 - 08:31
استشهد بتاريخ 5 / 12 / 2023 الرقيب عبد الكريم المقداد من فوج التدخل الخامس.
استشهد بتاريخ 5 / 12 / 2023 الرقيب عبد الكريم المقداد من فوج التدخل الخامس.
ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 12 / 2023 الساعة 7,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مستشفى الحكومي _ زحلة من ثم ينقل الساعة 9,30 إلى جبانة بلدة شمسطار حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14,00 في البلدة المذكورة ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 5, 2023